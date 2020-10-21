【港股追蹤】呢隻大牛股今年累升130％　惟今日遭花旗下調目標價

花旗發表報告，預期頤海國際(01579)今年第三季收入增長，大致與上半年的34%相符。其中第三季關連方銷售的跌幅，料較上半年的下跌30%有收窄，而第三方銷售增長則估計會由上半年的升82%變得正常化。



該行估計海底撈(06862) 在今年第三季將新增200間或約30%的門店，但由於海底撈對採購價格的控制或更為嚴格，因此預期頤海的關聯方銷售將持續下降。



花旗下調頤海國際股份目標價，由144.4元降至131.4元，不過評級仍然維持「買入」，並調低集團今年至2022年盈利預測分別5%、7%及9%，以反映關連方收入及毛利率下降的假設。

頤海是今年的一大牛股，截至今年收市價計算，今年至今已累升逾130%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機