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【港股追蹤】呢隻大牛股今年累升130％　惟今日遭花旗下調目標價

股樓投資 18:02 2020/10/21

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花旗發表報告，預期頤海國際(01579)今年第三季收入增長，大致與上半年的34%相符。其中第三季關連方銷售的跌幅，料較上半年的下跌30%有收窄，而第三方銷售增長則估計會由上半年的升82%變得正常化。

該行估計海底撈(06862) 在今年第三季將新增200間或約30%的門店，但由於海底撈對採購價格的控制或更為嚴格，因此預期頤海的關聯方銷售將持續下降。

花旗下調頤海國際股份目標價，由144.4元降至131.4元，不過評級仍然維持「買入」，並調低集團今年至2022年盈利預測分別5%、7%及9%，以反映關連方收入及毛利率下降的假設。

頤海是今年的一大牛股，截至今年收市價計算，今年至今已累升逾130%。

 

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