【新冠肺炎】港人有得食就快樂　調查：6成港人抗疫期間增磅　零食不離口？

▲ 香港永明金融發布最新調查，研究港人在疫情下飲食習慣的轉變。

新冠肺炎疫情改變港人生活習慣，香港永明金融發布最新調查，研究港人在疫情下飲食習慣的轉變，發現港人在疫情期間飲食失衡及缺乏運動的情況嚴重。有近6成受訪者（55%）表示，自己在疫情期間增磅；更有7成表示，在家工作安排令在家時間大增，飲食習慣因而改變。

調查顯示，有逾4成受訪者（43%）坦言，疫情多吃零食，當中港人最愛抗疫零食三甲，依次序為薯片/蝦片（56%）、餅乾/曲奇餅（46%）和雪糕（39%），平均一星期更吃3次。而增加吃零食的原因，有近6成（58%）表示，皆因「留家抗疫太苦悶，食零食可令自己開心」，亦有愈年輕受訪者愈傾向依靠零食解悶的現象。

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港人抗疫期間 多吃零食少運動

零食不是必需品，但有7成受訪者指出，最常選擇在口痕時吃零食，更有43%女士表示，常去的購物點變成超市，因而容易多買零食。

港人多吃零食，但運動習慣未有相應調節。據調查顯示，41%受訪者表示，完全沒有運動習慣，僅8%受訪者每週運動量達150分鐘或以上。雖然年紀較大的受訪者，有較多運動習慣，但在各年齡層中，沒有運動的比例仍佔最高。不過，有逾6成港人（63%）仍表示，待疫情穩定後，第一時間最想大吃大喝，包括食自助餐或放題。

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責任編輯：馬意文