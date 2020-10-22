【iPhone 12實測】藍色iPhone 12系列開箱！MagSafe吸力十足？（有片）

▲ 引起全球關注的iPhone 12 Pro太平洋藍色及iPhone 12藍色，到底實物又是否與想象中一樣？就讓本報記者立刻搶先為你開箱解密！

全城期待已久的iPhone 12及iPhone 12 Pro上周五已率先開賣，並將在明（23日）正式出貨。其中引起全球關注的iPhone 12 Pro太平洋藍色及iPhone 12藍色，到底實物又是否與想象中一樣？就讓本報記者立刻搶先為你開箱解密！

【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起 最快周五起預售 HomePod mini連接智能家居

【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐 今起接受登記

一如外界所料，全新iPhone 12包裝就因為環保，不再附送充電器及耳機，僅得一條USB-C Lightning充電線以及說明書，可以看到iPhone 12的機盒較iPhone 11的機盒薄一半。

▼ 點擊圖片放大 +2

是次記者用來實測的，正是藍色版本的iPhone 12及太平洋藍色的iPhone 12 Pro。兩款手機的屏幕和機身大小一樣，邊框有著平滑的邊角，如同回到iPhone 4時代的手感。唯一能分辨出兩款手機的，就是其鏡頭設計以及機身用料。

近日被網民譽為「媽咪麵」藍的iPhone 12採用玻璃背蓋材料，邊框就採用航天工業級鋁金屬材質；而太平洋藍色的iPhone 12 Pro機背就採用磨沙質感，以及醫療級特製不鏽鋼邊框。值得一提的是，雖然iPhone 12 Pro機背的磨沙質感不易留指紋，但邊框的指紋問題就相較嚴重，記者使用15分鐘就已印有不少指紋。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而屏幕方面，兩款手機屏幕大小、解像度和對比度相同，在機身尺寸沒有增加下，透過更窄的邊框設計，增加屏幕尺寸， iPhone 12與12 Pro均達到6.1吋。而更大的Super Retina XDR 屏幕，像素為2532 x 1170，解析度高達460 ppi，播放影片和打手機遊戲時，畫面線條也相當仔細。

據官方資料指出，iPhone 12 Pro在正常情況下的最大亮度是800nit、iPhone 12則僅得625nit。不過經記者觀察，認為兩者在日間使用效果實際分別不大。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

是次iPhone 12系列因已自動升級至iOS 14系統，因此可透過YouTube App觀看YouTube 4K高清畫質；而且因是次邊框設計更窄，影片就算放到全屏幕觀看模式，都能夠完整看到所有畫面。

而本次推出的新機最大亮點，莫過於新的MagSafe充電裝置。用家只要把手機靠近MagSafe充電器，手機便會有磁力吸附到充電器，猶如Apple Watch的充電器一樣；手機畫面也會出現一個像MagSafe的圓框，提醒用家正在充電或正使用MagSafe的手機殼。記者也嘗試在充電期間空中拿起MagSafe，手機依然能夠繼續充電，磁力十足。

▼ 點擊圖片放大 +2

iPhone 12支援MagSafe 無線充電快2倍

記者：曾曉汶、張寶燕