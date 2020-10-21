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【大行點睇】富瑞料美團增長疫情後可維持　維持300元目標價不變

股樓投資 17:45 2020/10/21

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富瑞發表的研究報告指，料美團(03690) 第三季受惠「食品+平台」的策略成功，估計期內三個分部的收入按年增長加快，料第三季整體收入將按年增26%至346億元人民幣(下同)，當中外賣送餐業務收入將升30%至202億元，而到店、酒店及旅遊則料升2%至63億元。在外賣送餐方面，該行料外賣交易額將按年升34%至1,500億元，而訂單量則按年升28%，而在抽成方面則維持在13.5%水平。該行維持對公司「買入」評級，目標價300元不變，相信公司增長勢頭在疫情後可維持。

按非通用會計準則計算，該行料公司外賣送餐的經營利潤率將為1.9%，表現與去年同期相似，而到店、酒店及旅遊業務的經營利潤率則料為37.7%，創新及其他業務則維料錄23億元的虧損，估算與之前一致。

富瑞指出，在國慶假期間，到店用餐的交易額維持穩健，於10月1至6日按年增長逾三成，按月比較則升逾五成，當中3至5綫城市增幅更逾七成。而在本地方面，景點、外賣送餐的訂單量亦錄大幅增長，有近三分一的單是來自旅行團等。

 

 

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