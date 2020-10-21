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【美國大選】民調指拜登優勢收窄 領先特朗普2百分點

環球政治 17:29 2020/10/21

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美國民主黨總統候選人拜登的優勢較一周前收窄，支持度僅領先美國總統特朗普2.3個百分點。

美國總統大選11月3日舉行，多州正進行提前投票及郵寄投票。美國《投資者商業日報》最新的民調顯示，隨著大選日逼近，民主黨總統候選人拜登的優勢較一周前收窄，支持度僅領先美國總統特朗普2.3個百分點。

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《投資者商業日報》（Investor’s Business Daily，簡稱IBD）由上周四（15日）至本周一（19日），訪問1,197名選民。機構周二（20日）發布民調結果，顯示拜登（Joe Biden）的支持度為48.1%，而特朗普（Donald Trump）的支持度為45.8%。

拜登目前領先特朗普2.3個百分點，但該機構一周前的民調顯示拜登領先特朗普8.6個百分點，反映拜登的優勢較一周前明顯縮窄。

IBD亦指出，特朗普於最新民調中獲得94%的共和黨人支持，而拜登獲90%的民主黨人支持，兩人在獨立選民方面的支持度差距亦正在收窄。

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但IBD同時表示，在長者及郊區居民這兩個選民群組方面，特朗普的支持度正在落後，而上述選民群組正是特朗普於上屆總統大選中獲勝的關鍵票源。

IBD曾獲大選預測平台FiveThirtyEight給予「A/B」評級，獲普遍視為是可信度較高的民調機構。IBD上屆大選的民調顯示，特朗普領先對手希拉莉（Hillary Clinton）約1.6個百分點，為當年少數預測特朗普可取勝的民調結果。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us- election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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