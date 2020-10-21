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【阿里巴巴】天貓雙11今日啟動預售 逾300品牌首小時成績超去年全天

即市財經 17:29 2020/10/21

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天貓雙11今日啟動預售，300品牌首小時的預售成績超去年全年表現。

天貓雙11今日正式啟動預售，根據數據，雙11預售開啟1小時內，參與人數比去年同期翻倍，超過300個品牌的預售成績超過去年全天成交額。同時，預售開啟10分鐘後，淘寶直播引導的成交超過去年全天，增長達4倍，尤其在美妝領域，12個單品在淘寶直播1小時成交過億。

天貓雙11今年「加時」，整個活動時長較往年增加3天，由10月21日持續至11月11日。2020年的天貓雙11將分兩個銷售時段，分別為11月1日至3日，以及11月11日全日。預售期則細分為10月21日至31日，以及11月4日至10日。淘寶天貓總裁蔣凡預計，今年天貓雙11將有8億消費者參與。

阿里巴巴 （09988） 今日再創新高，曾高見303.8元，全日收報300.2元，升0.3%，成交52億元。

房企、車企加入今年天貓雙11，提供不同折扣優惠，天貓也加大補貼力度，詳情請按 【下一頁】

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編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 天貓

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