▲ 歐洲人群起注射流感疫苗 反應太踴躍致供應短缺

南韓政府大型流感疫苗注射計劃出現死亡個案，800多萬已接種疫苗的人中，9人去世。惟新型冠狀病毒疫情持續，疫情勢於冬季流感高峰期繼續肆虐，歐洲各國政府積極做準備，鼓勵民眾注射流感疫苗，注射流感疫苗的人數顯著增多，疫苗出現短缺。

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英國政府的流感疫苗全民接種計劃，獲民眾踴躍回應，流感疫苗需求大增。英國廣播公司（BBC）報道，在北愛爾蘭，流感疫苗需求大增下，被迫優先提供予長者，暫停向65歲以下人士接種疫苗，當局直指環球供應都十分緊張。

英國公共衛生署（Public Health Agency）醫生Gerry Waldron表示，近期北愛接種的疫苗數目達50萬劑，他形容數量之多是史無前例，過去數月的數量，較過去數個流感高峰季相加還要多。

法國政府因應疫情及流感高峰，為免醫院爆煲，亦有同類計劃。惟計劃推出僅約一周，全國藥房的流感疫苗已幾乎被掃清，短短5日，有多達500萬人接種疫苗，是去年整個流感疫苗計劃接種疫苗人數的近一半。

法國政府今年訂購的疫苗數目，已較去年多3成，但民間反應之踴躍出乎預期，勢要進一步訂貨。

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惟南韓的大型疫苗計劃卻發生事故，800多萬已接種流感疫苗的人士中，有9人接種後恐死亡，暫時未知是否與疫苗直接相關。專家認為，未有證據之下，不應太早叫停疫苗接種計劃。南韓今次事故，未知會否影響國際間對疫苗信心。

責任編輯：林建忠

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