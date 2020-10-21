Google Pixel 5 疑出現造工問題　機身竟與屏幕剝離

▲ 部份Pixel 5用戶發現，他們的手機出現問題，屏幕邊框與機身出現無法完全密合的情況，令人憂慮其防水防塵能力。

Google剛於9月底發布的智能電話Pixel 5，陸續有消費者收到，惟不少用戶反映，其造工質量參差。部份Pixel 5用戶發現，他們的手機出現問題，屏幕邊框與機身出現無法完全密合的情況，令人憂慮其防水防塵能力。

Google Pixel手機爆電池發脹問題 用家投訴激增

鑑於Pixel 5才剛出貨，目前已匯報出現問題的情況不算太多。不過，隨著報告的數量一直增加，導致許多潛在消費者都感到擔憂。值得注意的是，屏幕邊框與機身剝離的位置各有不同，雖然大多數都是位於自拍鏡頭側面，接近SIM卡槽或是機頂的位置，但畢竟Google並非首次推出配備打孔屏前攝的智能手機，情況令人懷疑。

▲ 屏幕邊框與機身出現無法完全密合的情況（網上圖片）

大部分受影響的Pixel 5都是屬於黑色機身，不過仍有部份綠色機身亦出現相同問題。有估計指，相信是在組裝過程中，並沒有使用足夠的力度或黏合劑，導致屏幕無法正確貼合到機身，難以阻擋液體、灰塵、甚至小顆粒進入，讓設備的IPxx 防護等級形同虛設。

Google推首部5G旗艦手機 未正式上市已缺貨

【Google Pixel】Pixel 5採生物樹脂塗層 鋁金屬機身可無線充電

不過，遺憾的是，Google到目前為止都未有對有關控訴解釋或回應。而幾個月前Pixel X XL機型，也有類似的屏幕玻璃問題，讓人質疑Google對Pixel手機的品質監控問題。

責任編輯：施雯雯