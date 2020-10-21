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【美國民調】翻盤有望？ 特朗普六大搖擺州緊咬拜登

環球政經 17:22 2020/10/21

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2016年的總統大選，特朗普（Donald Trump）憑威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞州，亞利桑那、佛羅里達及北卡羅來納州這六大搖擺州分獲勝。距離是次大選投票日還有兩周，拜登（Joe Biden）在全國民調領先特朗普約10個百分點，並在該6大搖擺州分全數領先，惟特朗普在這6大州的落後幅度比4年前小。

大摩話拜登如果當選，聯儲局將會提早加息【下一頁

《紐約時報》在本月15日至18日調查987名合格選民，結果顯示拜登與特朗普的支持度分別為50%、41%，與近日各大民調數據相近，惟在佛羅里達、北卡羅來納、亞利桑那州，拜登只領先特朗普1至3.1個百分點不等，賓夕法尼亞、威斯康辛及密西根州的領先幅度則較大，由3.8個百分點到7.1個百分點不等。

拜登或特朗普如要入主白宮，便需獲得270張選舉人票，而上述6大搖擺州分便佔去101張，其重要性不言而諭。

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撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 拜登 紐約 賓夕法尼亞 佛羅里達 亞利桑那 美國 白宮 總統大選

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