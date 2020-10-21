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【歐洲第二波疫情】西班牙擬全國宵禁 意大利地方政府叫苦

環球社會熱點 17:12 2020/10/21

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歐洲第二波疫情持續，西班牙和意大利部分城市再次實施封城。西班牙新增3.8萬人確診，中央政府考慮實施全國宵禁。意大利南部的地方政府叫苦，促請中央政府批准當地周末起實施宵禁。

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西班牙北部納瓦拉（Navarre）地區的感染率高企，每10萬人中有945人染疫，遠高於全國的312人。當地周四（22日）起，實施維期2周的封城措施，食肆和酒吧須關閉；其他商店可營業至晚上9時，但須限制人流於40%。

首都馬德里的封城令周六（24日）屆滿，地方政府與中央政府據報對是否實施宵禁出現分歧，前者希望實施宵禁。衛生大臣伊利亞（Salvador Illa）表示，如要在馬德里實施宵禁，須重啟緊急狀態，而且措施維持超過2周的話，需要在野黨的支持。

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另外，在意大利，北部的倫巴第（Lombardy）已獲中央政府許可，周四（22日）起由晚上11時至翌日清晨5時實施封城；南部的坎帕尼亞（Campania）政府也請求實施宵禁，專家料需轉送深切治療部的患者由100人升至600人。

與首波疫情不同，總理孔特（Giuseppe Conte）下放更多權力予地方政府，由他們評估當地的疫情。倫巴第官員同樣發警告，指當地的醫療系統瀕臨崩潰，全市只剩15張深切治療部病床。

英國希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果【下一頁】

西班牙購物商場人流甚少。

責任編輯：鄧燕君

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