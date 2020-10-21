【國泰裁員】空姐機師成失業大軍怎麼辦? 地產代理力吸航空旅遊業界人士加盟

傳聞已久的國泰航空（00293）大裁員今早落實，港龍航空今日開始即時停止營運。國泰航空也取消8,500個職位，包括裁減在港的5,300名員工，當中2,000人來自空中服務員，震撼整個市場。

本港失業率持續創新高，如今數千名從事航空業界的人士頓成失業大軍，不少失業人士皆感徬徨無助。有地產代理趁此時大力招攬航空業界人才，美聯物業行政總裁布少明表示，各行各業均飽受疫情打擊，惟地產行業受到的影響相對較少，故美聯物業早已展開全渠道的招聘攻勢，堅實人才庫的同時，亦冀襄助受疫情影響的失業人士。當中，源自航空服務業的人才成為重點吸納對象，因為他們都受過專業培訓，擁有高學歷及專業的客戶服務技巧，更能適應地產代理行業的生態，該行過往亦不乏同類的成功轉型例子。



因應航空業成為「疫市」裁員減薪的重災區，美聯也特地推出全行首推以空中服務員為主角的「雲招聘」視頻，由兩位出身航空業的傑出代理現身說法，分享個人轉職經過以及於地產代理行業發展的心路歷程，鼓勵同業走出困境。

美聯指，影片已上載至美聯官網、社交媒體、分行電視等跨平台播放，向有需要尋找新機遇的人士伸出「橄欖枝」，助他們把握事業「Take 2」轉機，於人生的新跑道再起步，今年至今已成功加吸納約40位來自航空業及旅遊業的人士加盟。



布少明強調，近日一手交投火熱，預計第四季新盤成交可達6,000宗，正需要大量的新血加盟，歡迎各行各業的人才加盟。美聯物業已設立特別招聘熱綫（電話號碼：2816-8811；Whatsapp：5501-6811)，，並會提供度身訂造的專業培訓課程，協助新入行者轉型，架設新的事業發展舞台，一起掀開人生新一頁。

香港置業也誠意邀請航空業界人士加盟，香港置業行政總裁李志成表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，不少行業面臨虧損及裁員挑戰。李志成認為，疫情拖累整體經濟在所難免，不過本港樓市受惠全球資金「水浸」，表現相對硬淨，樓價僅錄輕微調整，市場仍然頻頻錄得成交，因此對行業前景仍然樂觀，故今年招聘步伐未停。今日有大型航空公司宣佈大規模裁員，當中不少屬有質素的專業人才，香港置業將會繼續廣開招聘之門，冀引進更多市場精英人才加盟，為行業發展注入新力量。

李志成續指，今年第四季市場預計超過1萬伙新盤有機會推出，當中新界東新盤誕生新票王，二手樓市成交亦呈「報復式反彈」，市場充滿商機。全球放水減息救市，美國啟動無限QE，預計會促使加多資金流入物業市場避險，因此今年招聘步伐未有減慢，年內仍會積極吸納和培育人才，配合新盤銷售步伐，廣吸精英加盟，爭取更高市場佔有率。歡迎有意者致電香港置業（加盟熱線：8123-4567）。

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責任編輯：陳詠妍