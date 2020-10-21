  • 26°C
香港時間 : 20201021日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】萬國數據撞正iBond與螞蟻集團　投資者值不值得一搏？

即市財經 17:09 2020/10/21

分享：

萬國數據值得抽嗎？

內地數據中心營運商萬國數據 （新上市編號：09698）  （美：GDS）今起至10月27日招股，惟招股首日反映不及預期熱烈，截至下午17時，孖展認購尚未足額。萬國數據業務及前景如何？究竟還值不值得抽？投資界有什麼建議？

撞正iBond與螞蟻集團　螞蟻集團　券商：上市時機不利

信誠證券聯席董事張智威認為，萬國數據撞正全球最大的IPO螞蟻集團，投資者預備充足彈藥抽螞蟻集團，或者抽iBond。再加上藥明巨諾等熱門IPO緊隨其後，上市時機十分不利，料招股反應淡靜。

中薇證券硏究部董事黃偉豪不建議投資者抽，他解釋一來資金預留給抽螞蟻集團，二來萬國數據為第二上市，受美股股價影響，且目前處於虧損狀態；預計招股反應一般。

萬國數據招股詳情及業績情況

    點擊圖片放大
    +3
    +2

萬國數據客戶不乏阿里騰訊等科技巨企　

萬國數據主營IDC（互聯網數據中心）市場，提供第三方數據託管服務，市場份額佔22%，旗下客戶包括阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 。隨著AI、5G、物聯網等普及，對IDC的應用場景要求更高，需求更大，前景具想象空間。

萬國數據近三年增長快速，營收增速保持50%，惟仍處於虧損狀態。衡量IDC關鍵指標為EBITDA，萬國數據保持良好增速。

在IDC領域，萬國數據對標美股Equinix（美：EQIX）、世紀互聯（美：VNET）、A股有光環新網（滬：300383）等。相比之下，萬國營收增速均高於同業；毛利率方面維持在25%，亦屬於高於內地同業，低於Equinix在亞太地區的40%；而EBITDA雖然維持增長，但在同業中處於中間位置。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】萬國數據9698首日招股　孖展尚未足額認購

【新股IPO】萬國數據9698今日起招股入場費8687元　高美股1成

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http：//bit.ly/MrShek

5G 物聯網 萬國數據－SW（09698） 萬國數據（美：GDS） 螞蟻集團 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）