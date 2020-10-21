【新股IPO】萬國數據撞正iBond與螞蟻集團　投資者值不值得一搏？

▲ 萬國數據值得抽嗎？

內地數據中心營運商萬國數據 （新上市編號：09698） （美：GDS）今起至10月27日招股，惟招股首日反映不及預期熱烈，截至下午17時，孖展認購尚未足額。萬國數據業務及前景如何？究竟還值不值得抽？投資界有什麼建議？

撞正iBond與螞蟻集團 螞蟻集團 券商：上市時機不利

信誠證券聯席董事張智威認為，萬國數據撞正全球最大的IPO螞蟻集團，投資者預備充足彈藥抽螞蟻集團，或者抽iBond。再加上藥明巨諾等熱門IPO緊隨其後，上市時機十分不利，料招股反應淡靜。

中薇證券硏究部董事黃偉豪不建議投資者抽，他解釋一來資金預留給抽螞蟻集團，二來萬國數據為第二上市，受美股股價影響，且目前處於虧損狀態；預計招股反應一般。

萬國數據招股詳情及業績情況

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萬國數據客戶不乏阿里騰訊等科技巨企

萬國數據主營IDC（互聯網數據中心）市場，提供第三方數據託管服務，市場份額佔22%，旗下客戶包括阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 。隨著AI、5G、物聯網等普及，對IDC的應用場景要求更高，需求更大，前景具想象空間。

萬國數據近三年增長快速，營收增速保持50%，惟仍處於虧損狀態。衡量IDC關鍵指標為EBITDA，萬國數據保持良好增速。

在IDC領域，萬國數據對標美股Equinix（美：EQIX）、世紀互聯（美：VNET）、A股有光環新網（滬：300383）等。相比之下，萬國營收增速均高於同業；毛利率方面維持在25%，亦屬於高於內地同業，低於Equinix在亞太地區的40%；而EBITDA雖然維持增長，但在同業中處於中間位置。

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