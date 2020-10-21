【聯通業績】聯通首三季多賺1成 績前急漲11%

▲ 聯通今年首三季多賺1成。

聯通 （00762） 公布首三季業績，收入按年升3.8%至2,254億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年升0.8%至737億元，純利按年增1成至108億元。聯通績前股價急漲，今日曾高見6.12元，升逾13%，全日升幅收窄至11%，收報6元，成交7.6億元。

聯通期內整體服務收入按年升4.4%至2,073億元，其中移動服務收入為1,165億元，按年下降1%，但降幅較去年全年收窄，單計第三季度實現按年增長2.5%。

營運數據方面，截至9月底聯通移動出賬用戶數達3億戶，按年淨減929.3萬戶，其中近2.7億戶為4G用戶。移動出賬ARPU（平均每月每戶收入）按年增長2.6%至41.6元。聯通未有披露5G上客情況。

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編輯：陳健婷