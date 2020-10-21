【恒大債務】螞蟻招股前恒大「撲水」　傳與銀行洽談114億優先抵押貸款

▲ 內地媒體引述知情人士披露，中國恒大與銀行就一筆114億元的3年期優先抵押貸款進行洽談。

中國恒大 （03333） 陷入財困風波後，其債務及還債情況備受關注，最快11月初有逾百億債務需償還。內地媒體引述知情人士披露，中國恒大與銀行就一筆114億元的3年期優先抵押貸款進行洽談，部分將用於11月份到期的80億元優先借貸進行再融資。

恒大今日收報14.92元，跌2.5%。相反，恒大汽車 （00708） 擬於科創板上市獲股東通過後，股價大升11.5%，收報26.1元。

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恒大地產早前發通告指，在深交所發行不超過143億元（人民幣，下同）的公司債券，已獲中證監批准。債券20恒大05（代碼：149258）發行時間自10月14至19日，年期為5年期債券，最終網下實際發行量為21億元，票面利率5.8厘，剩餘部分自中證監核准發行之日起，24個月內發行完畢。

根據中金早前發表報告指，恒大今年11月6日票面利率達11厘的15.65億美元境外債將會到期。恒大早前已表示將會於10月23日提前償還。

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編輯：袁諾曦