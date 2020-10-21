【英國疫情】 英國大曼徹斯特疫情警示升至最高級別

隨歐洲爆發第二波新冠疫情，英國於當地時間周二(20號)單日增至逾2.1萬宗，並再多241死亡人士，是自6月以來的新高，累計逾4.3萬死亡人數。英國政府決定，由今個周五(23號)零時起，於大曼徹斯特地區提升至最高警示級別。

調升警示級別的同時，亦要求沒有供應正餐的酒吧暫時停業，博彩店舖、賭場和遊戲中心等亦須停業；並禁止來自不同家庭的人士不能在室內或室外聚會。首相約翰遜強烈勸籲民眾切勿進出大曼徹斯特。

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早前政府推出3級制警示，其後逐步調升；約翰遜指，世界上抗疫最成功的國家正採取區域限制措施，並解釋這正是他於上星期實施3級制警示系統的原因。

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責任編輯：潘曉豐