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【英國疫情】 英國大曼徹斯特疫情警示升至最高級別

環球政經 17:23 2020/10/21

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隨歐洲爆發第二波新冠疫情，英國於當地時間周二(20號)單日增至逾2.1萬宗，並再多241死亡人士，是自6月以來的新高，累計逾4.3萬死亡人數。英國政府決定，由今個周五(23號)零時起，於大曼徹斯特地區提升至最高警示級別。

調升警示級別的同時，亦要求沒有供應正餐的酒吧暫時停業，博彩店舖、賭場和遊戲中心等亦須停業；並禁止來自不同家庭的人士不能在室內或室外聚會。首相約翰遜強烈勸籲民眾切勿進出大曼徹斯特。

【病毒變種?】挪威發現超級新冠病毒 無緊密接觸亦受感染：【下一頁

南韓青年接種流感疫苗後去世 成因尚未確認：【下一頁

早前政府推出3級制警示，其後逐步調升；約翰遜指，世界上抗疫最成功的國家正採取區域限制措施，並解釋這正是他於上星期實施3級制警示系統的原因。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

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