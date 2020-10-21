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【美股分析】如Google因反壟斷遭分拆 Alphabet竟是最大贏家？

股樓投資 16:43 2020/10/21

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美國司法部對Google提出反壟斷訴訟，指Google一直濫用其網絡搜尋的主導地位，扼殺競爭及損害消費者。訴訟指，Google向電訊公司支付巨額資金，確保其成為瀏覽器的預設搜尋引擎，並涉嫌於搜尋引擎提供有利公司服務的結果，排除其他企業競爭。

摩根大通指科技股上調空間不大，美股或會出現板塊輪動【下一頁

不過，曾任對冲基金基金經理的CNBC節目主持人Jim Cramer卻指，如美國強迫Google分拆，母公司Alphabet股東將成最大贏家。他解釋，目前仍未清楚美國政府會否要求Google進行分拆，但倘真成事，將有利Alphabet創造價值，屆時司法部便將Alphabet由「買入」變為「強烈買入」，他們將會成為偉大的投資銀行家。

當然，Google方面也正避免公司被裁定為壟斷企業，Google全球事務高級副總裁沃克（Kent Walker）便批評司法部訴訟存在嚴重缺陷，無助消費者之餘更會助長低質素搜尋系統，又指他們使用Google服務是出於沒有其他替代方案，而自行選用。

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撰文 : 林展鋒

壟斷 投資銀行 美股 基金 電訊 反壟斷 分拆 美國 買入 Google

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