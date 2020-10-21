【樓市熱話】太古城業主表示想搬到將軍澳 港島新市鎮你點揀？

樓盤價錢除了受用料間隔、裝修、影響之外，所處地段都是另一關鍵因素。一般來説，越近商業中心地區，樓價都會越高，因此港島普遍的價格一般都較高。不過貴又不一定較好，有不少人就喜歡新市鎮或郊區地方，鹹魚青菜，各有喜好。

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有網友分享，有一天，有位朋友入到他將軍澳住處同跟他細談保險條款，該朋友本身於太古城居住，看到樓主的住處就表示很想搬到將軍澳住，樓主就回應指太古城屬於高價地段，為什麽想搬家？該朋友就指港島區太密集，全都是商業大廈，缺少綠化環境都冇，商場又少。

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在朋友一番解釋後，樓主終於明白為什麽很多港島人都會特地搬到將軍澳，不過他還是覺得各有各好，因為不太繁榮嘅地方，就業機會相對少，每天上班都要長征，反而朋友太古城到銅鑼灣上班就非常方便。不知道各位讀者在看到雙方分後，又覺得

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責任編輯：翁嘉陽