【螞蟻上市】螞蟻集團上市前夕斥資27億杭州買地 或打造全球總部

▲ 螞蟻集團現時總部位於杭州市西湖區西溪路556號螞蟻Z空間。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）中港A+H上市前夕，旗下全資子公司支付寶（杭州）信息技術有限公司，以26.99億元（人民幣，下同）總價競得一幅杭州地塊，樓面價格每平方米5194元，溢價率0%。

該地塊位於杭州西湖區之江的中部臨江區域，出讓面積為20.78萬平方米，為商業用地，建築面積51.95萬平方米。內地媒體引述出讓文件，地塊限定千億級企業，需建130米超高層。

根據官方網站，螞蟻集團在杭州共有四處辦公地點，目前的總部位於杭州西湖區的螞蟻Z空間，該大樓於2017年啟用，佔地約50畝，大樓共9層，建築面積達8.5萬平方米，可容納8000人左右辦公。大樓據報耗時5年建造，投資11.3億元。

螞蟻集團在杭州其他三處辦公地點分別位於黃龍時代廣場B座、德力西大廈、黃龍國際中心I座。

螞蟻集團在月中與杭州市政府簽署戰略合作協議，螞蟻全球總部將正式落戶杭州。以建築面積計算，螞蟻集團新買地塊為現時總部的6倍，或將在該地塊上打造新總部。

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編輯：陳健婷