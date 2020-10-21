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【A股布局】第四季加大配置　兩因素令基金重新看好內銀股

股樓投資 16:27 2020/10/21

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近期，中港上市的內銀股均有異動，南下資金更通過港股通低吸龍頭內銀股。據內地報道，部分私募基金逐步看好內銀股的前景，並準備在第四季加大配置。

【國泰裁員】大摩指國泰重組計劃正面 但空運何時復甦才是關鍵，請看【見下頁

綜合分析，基金扭轉了對內銀股的悲觀看法，主要考慮兩大因素。第一，因國內宏觀環境好轉，在經濟持續復甦的背景下，銀行的基本面出現實質性改善，不良貸款生成和信用成本壓力比預期為佳。

第二，目前銀行板塊的估值處於歷史低位，國內四大國有銀行的預測市帳率介乎0.5至0.7倍，估值有修復的可能。因此，基金或會第四季在鎖定全年收益的同時，增加低估值板塊的配置。

名禹資產董事長王益聰表示，9月經濟、金融數據再次確認了經濟持續復甦的訊號，尤其是PPI增速仍在回升的通道之中。對周期板塊中偏價值的銀行、保險等板塊，正逐步進入股價的「彈性區間」。

【港股追蹤】今年強勢藍籌股　股價今日再破頂，請看【見下頁

另外，券商也看好內銀的營運改善。東北證券指，目前貸款市場報價利率（LPR）平穩，銀行利潤增速或維持平穩，壓制估值的因素出現積極變化，內銀將迎來估值修復和提升。

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記者：林衛

銀行 私募基金 港股通 板塊 A股

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