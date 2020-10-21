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【新冠肺炎】石油需求下跌 OPEC料數月後恢復能源行業

環球政經 16:36 2020/10/21

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由於新冠病例在全球激增，令人擔憂對石油需求復甦的前景，加上利比亞則計劃進一步提高產量，石油輸出國家組織（OPEC）計劃在未來數個月後恢復能源行業。

據路透社統計，截止周一（19日）全球確診新冠病例超過4000萬；德國商業銀行分析師溫伯格（Eugen Weinberg）指，即使全球最近出現創紀錄的新高確診數字，但仍未令石油需求因而進一步下調，同時亦沒有復甦的跡象。

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自利比亞在9月東方部隊封鎖解除後，便開始提高產量；以往日產70,000桶的阿布阿特菲爾油田在關閉數月後，預計將於10月24日重新啟動。

美國銀行預測，2020年布倫特原油和WTI的平均價格分別為每桶44美元(約340港元) 和40美元 (約309港元)；2021年分別為每桶50美元(約387港元)和47美元(約364港元)。同時，預計中國在今年初出現的石油購買潮將在第四季度放緩。

 

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責任編輯：梁翠麗

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