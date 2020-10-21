【阿里巴巴9988】阿里兩日兩出手 14億入股全球最大免稅零售商Dufry

內地科網巨頭阿里巴巴(09988)一周內兩度出手投資零售項目。繼日前以280億元增持內地超市零售商高鑫零售(06808)並取得對方控股權後，今日亦落實入股全球最大免稅零售店營運商，瑞士公司Dufry的6.1%股權,涉資1.63億瑞郎(約13.9億港元)。阿里今日續創新高，高見303.8元，全日收報300.2元，上升0.3%。

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這是Dufry的8.2億瑞郎（約69.8億港元）集資計劃的一部分。Dufry表示，以每股33.22瑞郎的價格發行新股，除阿里之外，美國私募基金Advent International亦入股Dufry，持有其11.4%股份。

早於月初，阿里公布與Dufry在中國組建合資企業，拓展中國旅遊的零售市場。阿里巴巴將持有合資企業的51%股權，而Dufry則持有49%。

Dufry目前在全球63個地區經營，合共設有超過2,000個據點。疫情衝擊全球旅遊市道，各地機場客流量大減之下，導致Dufry業績下滑並推出集資計劃。

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