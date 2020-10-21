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【美股焦點】Netflix上季亞太區訂戶增長加快　首成最大增長動力

即市財經 16:16 2020/10/21

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Netflix上季全球付費訂戶中，46%來自亞太區

Netflix上季純利遜預期，盤後股價急挫。然而，Netflix業績仍有亮點，上季公司亞太區訂戶增長加快，該地區首次成為付費訂戶增長最大增長動力。Netflix表示，上季全球付費訂戶中，46%來自亞太區。分析指出，國際擴張已成為Netflix的重心，特別是亞洲區。不過，目前Netflix的全球付費訂戶僅220萬，仍遠少於分析估計。

在亞洲，Netflix沒有在中國運營，但在印度及日本等國家發展不俗。 Netflix其中一個發展策略是製作能夠吸引當地觀眾的節目，如印地語劇集Sacred Games 由寶萊塢著名演員Saif Ali Khan出演；在日本推出原創影集《The Naked Director》（全裸監督）。

受累疫情，Netflix此前暫停了全球大部份製作，但第二季業績報告指出，現時已經恢復生產。Netflix7月份時表示，預計第三季淨上客250萬戶，分析員則更樂觀，料第三季淨上客357萬戶。

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編輯：吳敏芳

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