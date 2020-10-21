【網騙】滙豐調查：網上情緣詐騙損失最多　平均損失4,100元

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安（左）及滙豐香港區財富管理及個人銀行數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝。

疫情帶動網上消費，但亦帶來更大網上騙案風險。滙豐調查發現，8成港人都曾經淪為騙徒目標，26%人更曾經被騙，平均損失3,800元。滙豐指，隨著越來越多人使用網上服務，相信騙案數字會持續上升。

滙豐最新網絡安全調查顯示，港人最常見的騙案為詐騙電話（72%）及冒充官員（64%），10%受訪者曾經被騙，平均損失超過1000元。

在眾多騙案之中，以網上情緣及電子支付騙案涉及的損失最大，受訪者平均損失4100元及2500元。

滙豐：今年維護客戶資料開支400萬美元 來年續增

滙豐香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示，疫情導致更多人上網，但也促使騙徙有機可乘，特別是那些利用社交工程技倆行騙的手法，令受害者分享個人信息或進行資金轉賬。

滙豐香港區財富管理及個人銀行數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝建議，消費者絕對不可以將網上銀行登入資料及一次性密碼與他人分享。

她續指，滙豐今年用作維護客戶資料的開支約400萬美元（折合約3,120萬港元），來年預算將會進一步提高，會重點開發可以及時偵測可疑交易的技術，加多監測能力。

滙豐今年8月和9月期間進行調查，樣本數目為800名18-55歲的受訪者。

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記者：趙穎妍