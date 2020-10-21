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南韓注射流感疫苗後死亡個案增至9宗 疫苗來自4藥廠

環球社會熱點 15:59 2020/10/21

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南韓注射流感疫苗後死亡增至9宗 部分是長者

新冠肺炎全球大流行，專家建議高風險人士應及早注射流感疫苗，以騰出更多醫療資源應付新冠肺炎。惟南韓新增多人注射流感疫苗後死亡，一周累計有9宗個案，引起南韓民眾對流感疫苗安全性的質疑。根據衛生部資料，死者注射的疫苗來自Korea Vaccine、Boryung Biopharma、LG Chem及Shinsung Pharm。

南韓出現2宗注射流感疫苗後死亡個案 衛生部：正調查【下一頁】

南韓17歲少年接種免費流感疫苗 兩日後死亡【下一頁】

截至周二（20日），南韓已有830萬人接種了流感疫苗。

南韓疾控中心透露，其中2名死者是68歲和78歲的長者，兩人是長期病患者。當局稱，正在調查2名男子的死因是否關乎注射流感疫苗，暫時未有證據顯示，注射流感疫苗與死亡有直接關係；並不排除其中2宗個案出現過敏反應。

衛生部副部長Kim Ganglip在記者會上表示，對死亡個增加感到遺憾，也明白民眾的憂慮，但首要任務要找出死亡的死因。衛生部補充，同日注射以上藥廠疫苗的人士，沒有任何不良反應。

專家認為，仍未證實注射流感疫苗與死亡有直接關係，現時太早決定是否叫停疫苗接種計劃。國家癌症中心傳染病教授Ki Mo-ran稱，沒有藥物或疫苗要百分百安全，又指流感疫苗已有超過70年歷史，1945年起已面世，如果多人死於流感疫苗，各國不智廣泛使用。

責任編輯：鄧燕君

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