  • 27°C
香港時間 : 20201021日 (三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】第一服務2107暗盤　一手帳面最少蝕500元

即市財經 16:18 2020/10/21

分享：

第一服務將於10月22日掛牌。

第一服務  （02107） 暗盤潛水，於富途暗盤交易場，第一服務 現報2.2元，較招股價2.4元低5%，不計手續費，一手（2500股）帳面最少蝕500元。

券商 現報 招股價 跌幅 一手蝕 收盤時間
富途 2.20 2.4 -8.3% -500 18：30
耀才 2.10 -12.5% -750 19：30
輝立 2.01 -16.3% -975 18：30

第一服務高低位追蹤

券商 最高位 升／跌幅 一手賺／蝕 最低位 升／跌幅 一手蝕
富途 2.6 +8.3% +500 -2.16 -10.0% -600
耀才 2.3 -4.2% -250 -2.00 -16.7% -1000
輝立 2.3 -4.2% -250 -2.01 -16.3% -975

相關文章：【新股IPO】萬國數據9698首日招股　孖展尚未足額認購

【螞蟻上市】券商開始出招搶孖展　華盛送50萬孖展額度

【新股IPO】萬國數據9698今日起招股入場費8687元　高美股1成

【新股IPO】第一服務2107追揸沽攻略　券商料升單位數、短綫先獲利

MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

物業管理 香港股票 第一服務控股（02107） IPO

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升184點　中資電訊股造好聯通升11%（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】Netflix上季亞太區訂戶增長加快　首成最大增長動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）