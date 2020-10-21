【新股IPO】第一服務2107暗盤　一手帳面最少蝕500元

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【港股市況】恒生指數升184點 中資電訊股造好聯通升11%（不斷更新）
第一服務 （02107） 暗盤潛水，於富途暗盤交易場，第一服務 現報2.2元，較招股價2.4元低5%，不計手續費，一手（2500股）帳面最少蝕500元。
|券商
|現報
|招股價
|跌幅
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|2.20
|2.4
|-8.3%
|-500
|18：30
|耀才
|2.10
|-12.5%
|-750
|19：30
|輝立
|2.01
|-16.3%
|-975
|18：30
第一服務高低位追蹤
|券商
|最高位
|升／跌幅
|一手賺／蝕
|最低位
|升／跌幅
|一手蝕
|富途
|2.6
|+8.3%
|+500
|-2.16
|-10.0%
|-600
|耀才
|2.3
|-4.2%
|-250
|-2.00
|-16.7%
|-1000
|輝立
|2.3
|-4.2%
|-250
|-2.01
|-16.3%
|-975
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