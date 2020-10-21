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【新股IPO】第一服務2107暗盤　一手帳面最少蝕450元

即市財經 19:42 2020/10/21

分享：

第一服務將於10月22日掛牌。

第一服務  （02107） 暗盤潛水，於富途暗盤交易場，第一服務收報2.22元，較招股價2.4元低7.5%，不計手續費，一手（2500股）帳面最少蝕450元。

券商 收報 招股價 跌幅 一手蝕 收盤時間
富途 2.22 2.4 -7.5% -450 18：30
耀才 2.16 -10% -600 19：30
輝立 2.12 -11.7% -700 18：30

第一服務高低位追蹤

券商 最高位 升／跌幅 一手賺／蝕 最低位 升／跌幅 一手蝕
富途 2.6 +8.3% +500 -2.16 -10.0% -600
耀才 2.3 -4.2% -250 -2.01 -16.3% -975
輝立 2.3 -4.2% -250 -2.0 -16.7% -1000

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