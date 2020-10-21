【美股分析】Google遭反壟斷訴訟　或致蘋果失近百億美元生意？

經過歷時逾一年調查後，美國司法部本周正式對Alphabet （GOOG）旗下Google提出反壟斷訴訟，直指Google核心業務——搜索引擎，利用非法手段，維護其在網絡搜索以及搜索廣告領域的壟斷地位，扼殺競爭及損害消費者。

美國政府的訴訟焦點之一，正正是Google與蘋果等公司達成的預設搜索協議。如果你是蘋果用家，會否發現當你在Safari中隨便輸入內容搜索時，都會自動跳轉至Google的搜索引擎，同時接受Google推送的廣告。

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司法部認為，大多數用戶在購買手機後，不會更改手機預設，因此Google Chrome作為手機的默認搜索引擎，為Google帶來近半的流量。同時Google也為此付出不少成本，根據外媒報道，這兩間公司的協議價值相當於蘋果全年盈利的15%-20%，這意味著Google每年須向蘋果支付高達約110億美元，以換取蘋果設備默認搜索引擎的地位。

雖然美國司法部本周二沒有對Google提出具體的要求，但分析認為如若美國政府強拆蘋果與Google的合作關係，短期內將有利Google的盈利情況，並令蘋果服務業務盈利大為縮水，雖然不清楚具體規模，但Bernstein分析師Toni Sacconaghi今年6月估計，Google每年向蘋果公司支付多達80億美元，以換取蘋果將Google設置為默認搜尋引擎。

不過Google針對訴訟內容回應指，司法部今次的訴訟存在「重大缺陷」，「用戶使用Google的搜索服務，是因為他們選擇這麼做，不是因為被迫或是沒有其他選擇」， Google全球事務高級副總裁沃克（Kent Walker）特別提到，用戶也大量使用Expedia、Twitter等專業平台來進行搜索，想要切換手機、電腦的預設設定亦十分簡單。

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編輯：李勝男