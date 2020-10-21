【國泰裁員】國泰留職員工面臨新合約　傳空中服務員底薪上限降至1.26萬元

▲ 國泰留職員工面臨新合約 傳空中服務員底薪上限1.26萬元

國泰航空 （00293） 落實重組計劃，削減8500職位、在香港裁減5300名員工，另外留職國泰機師、機艙服務員需要更改服務條件，簽署新合約（COS）。據本報所得內部通告截圖，新僱員合約會在明年1月1日實行，各級機艙服務員基本底薪上限都會被削，機艙服務員底薪上限降至1.26萬元。

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圖解國泰重組重點

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機艙服務員薪酬一般按執勤時數計算，以工作小時為本的薪金超出基本底薪，就會以工時計算薪酬，暫未知工作時薪相關安排。機組人員薪酬合約向來以入職、升職所簽合約而訂，國泰要求所有機師、機艙服務員更改合約，或能令不同合約員工統一基準。

據內部通告，新合約下，國泰機艙服務員（Flight Attendent）基本底薪將定為1.26萬元，意味年資較長員工將減薪，艙務長（Flight Purser）、高級艙務長（Senior Purser）和機艙服務經理（Inflight Service Manager）底薪分別為18,200、25,200元和33,250元。

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記者：麥德銘