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日本全日空航空傳本年度 破紀錄虧損近400億元

環球政經 18:17 2020/10/21

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受疫情拖累，多間航空公司出現大額虧損，先後宣布裁員及重組，包括今日證實結束港龍品牌的國泰航空（00293）。《共同社》較早時間引述消息指，國泰航空的區內對手，全日空母公司全日空控股（ANA HOLDINGS）考慮到疫情下國際航班需求恢復無望，預計會出現歷來最大虧損。公司預料在2020年財政年度（至2021年3月為止）淨虧損達5300億日元（約391億港幣），高於2009年度即金融海嘯後的淨虧損573億日元（約42億港幣）。

【阿里巴巴9988】阿里兩日兩出手 14億入股全球最大免稅零售商Dufry  詳情請看【下一頁

【國泰裁員】大摩指國泰重組計劃正面 但空運何時復甦才是關鍵  詳情請看【下一頁

有指今年4月至8月期間，全日空國際航班的載客量較去年同期暴跌96%，而日本國內航班的載客量亦減少84%。報導又指，全日空決定安排25至30架主要飛長距離國際航線的大型客機退役。全日空現時擁有的60架大型客機，包括租賃的客機，將會減少一半。

全日空控股下周二將披露上半年度業績。公司為改善經營狀況，早前已提出員工減薪三成、向自願離職者支付退職金、出售閒置資產等措施。公司早前亦得到5間日本銀行批出合共4000億日圓（約295億港幣）的「次級貸款」，支撐公司財務基礎。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

ANA全日空 日本航空

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