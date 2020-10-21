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WhatsApp 新網頁版 將支援語音、視像通話

環球政經 15:49 2020/10/21

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Whatsapp 一早成為了我們生活中不可或缺的工具，為了長期與朋友及客戶保持聯繫。不少人上班的時候都會開著Whatsapp網頁版，不過網頁版的功能始終沒有手機那麽齊全。

Telegram、WhatsApp表態後 Signal稱從未有用戶資料可移交【下一頁

根據網站WABetaInfo報導，Whatsapp將會在最新版本2.2043.7中，WhatsApp 將會在網頁版和電腦版加入語音和視像通話功能，換句話講網頁版和電腦版的功能將會與手機版無異。

【Facebook加入戰場】WhatsApp新增電子支付功能 巴西地區率先使用【下一頁

除此之外，新網頁版亦會在用戶手機有Whatsapp Call來電時，彈出小視窗，讓你選擇是否接聽。此外通話途中則會有另一小視窗顯示通話狀態，除了單對單通話，今次更新亦同時支援群組多人通話，雖然功能現時還處於開發狀態，但 WABetaInfo 認為通話功能會在短期內推出。

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責任編輯：翁嘉陽

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