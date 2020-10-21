【調查報告】瑞銀全球投資者情緒調查　香港股民最樂觀 64％認同股市價格合理

瑞銀（UBS）公布最新季度的《投資者情緒調查》研究，此調查於9月下旬至10月初進行，對全球14個市場的4,000多名投資者及企業家進行調查，結果發現81%香港投資者對股市前景感樂觀或持平，高於全球平均水平的79%。

調查又發現，鑑於近期市場走勢，64%香港受訪者表示目前股市價格「大致上合理」，遠高於亞太地區的52%及全球的48%。

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即使是今年熱炒的科技股，40%香港受訪者認為目前的價格「大致上合理」，相比於亞太地區的39%和全球的34%較高。全球則有29%受訪者認為科技板塊股市價格過高，該數據高於香港的25%及亞太地區的24%。

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現時香港投資者最感興趣的板塊，是醫療保健（72%）及5G（70%），他們亦正認真考慮將其投資組合進行分散投資，包括對沖基金（66%）及增加亞洲高收益債券或其他新興市場債券的投資（66%）。其他策略例如分散投資在私人市場（62%）及投資在綠色復甦（63%）。

此外，調查發現，在全球4,000多名投資者及企業家當中，72%投資者正考慮於美國總統大選前調整投資組合，而 62%受訪者計劃將按照大選結果進行額外調動。

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記者：李兆明