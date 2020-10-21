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【螞蟻上市】券商開始出招搶孖展　華盛送50萬孖展額度

即市財經 15:41 2020/10/21

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螞蟻集團最快於下周二招股。

阿里巴巴  （09988）  旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）成功通過港交所  （00388）  上市聆訊，招股日期進入最後倒數階段。券商開始就螞蟻招股陸續推出優惠。華盛券商表示，認購螞蟻將送贈50萬孖展額度及可作20倍槓桿。

詳情：

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此外，多間券商開始預留孖展額度作準備，初步統計5間券商合共預留900億元孖展額。

螞蟻集團招股書重點一覽

    點擊圖片放大
    +7
    +6

耀才

耀才證券行政總裁許繹彬指，將會預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半，雖然息率未定，但他表示，利息特低

輝立

輝立証券企業融資副經理陳英傑表示，公司將最少預留100億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，目前息率尚未決定。

信誠

信誠證券聯席董事張智威表示，公司將預留150億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率尚未定。

凱基

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡表示，公司將預留150億元作認購孖展額，息率尚未定。

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