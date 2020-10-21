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【一田購物優惠日】一田購物優惠日網店率先賣　搶限時優惠掃貨有攻略（附購物教學）

商業 15:19 2020/10/21

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一田購物優惠日即將開始，eShop率先開賣，並設有限定優惠。

一田購物優惠日網店率先賣在今日開始，截至11月1日完結。網店上多款貨品，包括床品、行李及旅行用品、廚具及廚房家電、休閒服飾、個人護理及清潔用品等均有折扣優惠。

網店在個別日子，如10月21日、23日、26日及28日，設有限定精選。例如在今日，角落小夥伴特級厚毛毯（單人）由原價1,190元，現優惠價199.5元發售。小編在網站所見，LINE FRIENDS陶瓷砂鍋，更已售罄。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

【報復式消費】K11 MUSEA 四連假銷售額急升逾3倍　疫市成功全靠兩招？

23日限定精選優惠
1. 多啦A夢高針全棉活性印花床品套裝（單人至加大），由原價1,198元至優惠價399元
2. CHERRY 多啦A夢12件嬰兒床品套裝，由原價1,599元至優惠價499元
3. 蠟筆小新特級厚毛毯（單人），由原價1,190元至優惠價199.5元

26日限定精選優惠
1. CINNAMOROLL絲般綿活性印花床品套裝（單人至加大），由原價650元至優惠價199元起
2. CINNAMOROLL絲般綿活性印花四季被（單人至加大），由原價550元至優惠價209元起
3. HANGYODON絲般綿活性印花床品套裝（單人至加大），由原價650元至優惠價199元起

28日限定精選優惠
1. 麥兜抗菌防螨純棉床品套裝（茶餐廳款/單人至加大），由原價1,360元至優惠價499元
2. 麥兜抗菌防螨四季被（彩虹款/單人至雙人），由原價1,099元至優惠價399元
3. TCL 50" 4K ANDROID TV，由原價7,980元至優惠價2,980元

【阿里巴巴】阿里旗下物流備戰淘寶雙11　「菜鳥網絡」推出五大保證

上述只屬網店部份優惠。不過，市民要在一田eShop購物，須開設eShop帳戶。首先【按此】進入網站，然後按下列步驟開設帳戶，揀選心水貨品，並輸入信用卡及送貨地址即可。若設有YATA-Fans會員，可到手機應用程式填寫帳戶的電郵地址及密碼，連結eShop及YATA-Fans會員。

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責任編輯：馬意文

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