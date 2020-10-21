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【新冠檢測】新加坡研發簡易呼吸檢測 1分鐘有結果

環球社會熱點 16:29 2020/10/21

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新加坡國立大學附屬企業正研發新冠病毒呼吸檢測，只需1分鐘就可取得結果。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國都急切進行大規模新冠肺炎病毒檢測，希望可遏制疫情。新加坡國立大學附屬企業正研發呼吸檢測，只需1分鐘就可取得結果，料可用於需作大規模篩查的公共場所。

英國希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果 【下一頁】

印度推出新冠病毒檢測試紙 1小時有結果 【下一頁】

檢測由新加坡國立大學（NUS）的附屬公司Breathonix研發，原理是透過檢測人呼吸中的揮發性有機化合物（VOC），以檢測出新冠肺炎病毒。

測試者需使用即棄的吸嘴，向高精密度呼氣採樣儀器呼氣。儀器會收集測試者呼出的空氣，並送入質譜儀進行檢測，經分析後可於1分鐘内產生檢測結果。

法研發呼氣檢測儀測新冠病毒 健康人士檢測準確度反而最低？ 【下一頁】

該公司已安排180名新冠患者接受臨床試驗，檢測的準確度達90%以上，靈敏度為93％。新加坡國家傳染病中心（NCID）臨床科主任Shawn Vasoo表示，呼吸檢測主要可應用於篩查用途，其後仍要作聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，才可判斷該人是否確診。

新加坡國立大學表示，呼吸檢測仍需作進一步的臨床試驗，以提高測試技術的準確度。校方建議檢測面世後，可應用於機場及宿舍等需要大量進行檢測的場所。

責任編輯：鄭錦玲

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