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【智慧校園】科技大學更新數碼網絡架構　夥思科配置Wi-Fi 6解決方案

科技 15:17 2020/10/21

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近日香港科技大學（科大）就採用思科的Wi-Fi 6及數碼化網絡架構 （Digital Network Architecture，DNA）的解決方案，支援智慧校園發展。

網絡使用愈益頻繁，近日香港科技大學（科大）就採用思科的Wi-Fi 6及數碼化網絡架構 （Digital Network Architecture，DNA）的解決方案，支援智慧校園發展。

據了解，思科Wi-Fi 6解決方案將為校內的學生及教職員提供可靠的網絡連接，透過具有更高密度、更快處理效能及更可靠的無線網絡，帶來無縫體驗並提升教學效益。該方案亦同時協助大學的IT團隊優化網絡效能，縮短檢修時間，並減低網絡營運成本。

＞＞＞【封殺華為】瑞典5G網絡基於安全理由　禁用華為、中興通訊設備

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科大目前於校內裝設逾6,000個思科Wi-Fi 5無線接入點。多個高用量地點，如學術廊、餐廳、圖書館及其他教學大樓等，將率先部署Wi-Fi 6。首階段將裝設270個思科Catalyst 9120AX系列無線接入點，預計於2020年第四季完成。

新方案速度可高四倍

該方案為科大度身設計，可帶來高達4倍的速度，並同時為IT團隊提供簡化及自動化的網絡管理。思科Catalyst 9120AX系列無線接入點超越Wi-Fi 6（802.11ax）標準，可提供整合的保安、網絡彈性及營運靈活性，並提升網絡智能。為進階應用如播放4K或8K解像度影片、使用高密度及高解析度的協作應用程式，以及物聯網連接等，帶來可預計的效能。

科技大學多個高用量地點，如學術廊、餐廳、圖書館及其他教學大樓等，將率先部署Wi-Fi 6。（資料圖片）

此外， 思科無線接入點內置Intelligent Capture功能，將問題偵測資訊傳送至思科 DNA 中心進行深度分析，讓IT團隊迅速找出問題所在，並按需要提供無線接入點統計數據以用作無線網絡疑難排解。亦可通過結合管理、自動化、數據分析及保安至單一平台，簡化網絡管理及加快創新發展，提升營運效率，並為整個網絡系統提供全面可視性。

＞＞＞【高通5G】加速5G應用普及　高通擬將5G技術帶到入門手機

責任編輯：李彥煒

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