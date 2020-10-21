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【美國大選】大摩：若美國大選民主黨獲勝　聯儲局有機會提早加息

即市財經 15:17 2020/10/21

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Jim Caron認為，若美國民主黨拜登在總統大選中勝出，或會促使美聯儲提早加息。

摩根士丹利投資管理環球固定收益組合經理Jim Caron接受外電訪問時表示，若美國民主黨拜登（Biden）在總統大選中獲勝，或會促使聯儲局提早加息，第一次加息可能由2024年至2025年，提早至2023至2024年，不過仍需要視乎當時稅務及其他政策。

美國經濟受到疫情嚴重打擊，Jim Caron預計，美國經濟最快在2021年出現反彈，他又認為，若民主黨勝出，將有額外刺激措施，將進一步提升增長潛力，更有機會延至2022年，從而有機會影響聯儲局可能提早加息。

不過他警告，民主黨獲勝並非完全利好美國經濟。目前，稅務及監管問題等立場，仍可能產生不確定性因素。

有投資者擔心若拜登當選將會面臨高昂的稅務及更嚴格的法規，而導致企業利潤下跌及經濟增長放緩。他則認為，美國總統大選後一切都有答案，但屆時問題將較目前更多。

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