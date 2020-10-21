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飛行期間可連接4G網絡 德國電信成功測試平流層基站

環球政經 15:19 2020/10/21

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德國電信(Deutsche Telekom)已成功測試地球平流層飛行的空中基站，希望將移動覆蓋範圍擴展至地面網絡無法到達的偏遠地區。

德國電信集團及合作夥伴英國初創公司Stratospheric Platforms表示，無人機在距離14,000米的高空，將機載天線成功連接到地面的4G網絡。

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NASA正於月球　設置首個4G流動網絡：【下一頁

該空中基站可跨越140公里的區域，並在本月的試飛期間順利運作來自地面的智能手機，還播放語音、視訊通話、數據下載和瀏覽網絡。

這次德國電信的試飛是使用經過改裝的H3Grob 520螺旋槳飛機，在德國南部巴伐利亞州上空進行。英國初創公司Stratospheric Platforms表示，其輕型的翼展為60米，重量僅為3.5噸，可在高空停留9天。它採用無排放的氫燃料電池系統，可以產生比太陽能電池更大的電力輸出；而機載天線重140公斤，能完成200座地面發射塔的工作。

 

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責任編輯：梁翠麗

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