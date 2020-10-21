【國泰裁員】失業率創近16年新高　不幸被裁遣散費長期服務金怎計算？

國泰航空（00293）今日公布大規模裁員，包括國泰港龍在內，將整體裁減8,500名員工，佔集團總員工數目的24%，香港區佔5,300名員工，另國泰港龍更即日起停止營運。被裁員工的強積金不會版對沖，並獲一個月遣散賠償。

受新冠肺炎疫情影響，香港的失業率持續高企，最新失業率升至6.4%，創近16新高。萬一不幸被裁，合資格的僱員會收到遣散費或長期服務金，要清楚了解兩者得分別及計算方法，才能保障自己的權益。

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遣散費

遣散費是公司因裁員等原因將員工解僱時，須依法支付的補償金。根據勞工處資料顯示，僱員按根據連續性合約，即僱員連續受僱於同一僱主4星期以上，而每星期最少工作18小時，受僱期不少於24 個月，並符合以下其中一項條件就可以獲得遣散費：

僱員因裁員而遭解僱

有固定期限的僱傭合約在期限屆滿後，因裁員的理由沒有續訂合約

僱員遭停工

長期服務金

長期服務金是支付給按連續性合約受僱不少於5 年的僱員，並符合以下其中一項條件就可以獲得長期服務金：

僱員遭解僱，但並非基於以下原因：因犯嚴重過失而遭即時解僱、因裁員而遭解僱

有固定期限的僱傭合約，在合約期滿後不獲續約

僱員在職期間死亡

僱員因健康理由而辭職

65 歲或以上的僱員因年老而 辭職

值得留意是，僱員在同一時間，只可享有遣散費或長期服務金的補償。

計算方法

遣散費及長期服務金的計算方法如下：

月薪僱員 ： （最後一個月的工資 X 2/3）X 服務年資

（最後一個月的工資 X 2/3）X 服務年資 日薪或件薪僱員：（僱員最後工作的30個正常工作日中由僱員選任何18天工資 ）X 服務年資

遣散費及長期服務金設有封頂機制，遣散費及長期服務金計算的月薪以22,500元為上限，以2/3計算，即每月以15,000元為上限。這表示只要是月入22,500元以上，即使更高，只要年資相同，所獲的遣散費或長期服務金亦會相同。另外，無論是遣散費或長期服務金，僱員可得的最高金額為39萬元。僱主須在僱傭合約終止後 7 天內支付長期服務金給僱員。

強積金對沖

根據法例，僱主可使用強積金供款部分的累算權益，來抵銷支付予僱員的遣散費和長期服務金。

詳情

大家亦可參考東亞銀行的長期服務金/遣散費計算機作相關計算。

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責任編輯：楊子瑩