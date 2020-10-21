【美國大選】特朗普促調查拜登醜聞 朱利亞尼在拜登老家報警

美國大選投票日11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登在關鍵時刻爆出家族醜聞，其共和黨對手特朗普開腔，要求司法部長巴爾需要行動並指派人員調查拜登醜聞。而特朗普親信朱利亞尼則到拜登老家特拉華州，就拜登醜聞向當地警方舉報。

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共和黨多名眾議員要求巴爾（William Barr），就拜登兒子亨特的電郵相關醜聞任命特別檢察官展開調查，總統特朗普也附和，在周二霍士新聞訪問中，敦促巴爾（William Barr）需要行動並指派人員調查涉事手提電腦。

特朗普表示：

「即使他不是得到所有金錢，你（拜登）也不能到中國，讓兒子拿著15億美元離開……你不能去烏克蘭，每月獲取8.3萬美元……你不能從莫斯科市長妻子手上收取350萬美元。你（亨特）不能跟隨你父親到每一站，收取10億美元。」

（Even if he didn't get all of this money, you can't go to China and have the son walk out with $1.5 billion. ... You can't go to Ukraine with $83,000 a month. ... You can't get $3.5 million from the mayor of Moscow's wife. You can't go and go with your father and every stop you make, you pick up $1 billion.）

特朗普宣稱，拜登收取了回佣（kickback），人人都知，並且知了很久。

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根據《紐約郵報》和其他保守派傳媒連日報道，亨特利用拜登擔任美國副總統和在美國政壇影響力，從烏克蘭和中國企業取得個人利益，甚至為這些海外人士引見拜登。拜登一方至今未作出具體回應或反駁，也未有對相關傳媒控告誹謗。

民主黨大部分人也對此沉默，僅得該黨的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）出面，宣稱美國情報界認為亨特電郵是俄羅斯虛假信息攻勢一部分。但說法迅速遭到反駁。

目前作為美國情報界最高主管的國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe），確認拜登醜聞跟俄羅斯無關。司法部和聯邦調查局（FBI）均同意拉特克利夫的說法，而FBI據報正對涉事電腦進行調查。

另外，當初向《紐約郵報》提供亨特電郵資料的特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），周一前往拜登老家的特拉華州紐卡斯爾縣（New Castle）就此事報警。特拉華州檢察官確認有舉報，並已轉介FBI跟進。

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責任編輯：陳啟賢

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