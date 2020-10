【美國大選】特朗普促調查拜登醜聞 朱利亞尼在拜登老家報警

美國大選投票日11月3日舉行,民主黨總統候選人拜登在關鍵時刻爆出家族醜聞,其共和黨對手特朗普開腔,要求司法部長巴爾需要行動並指派人員調查拜登醜聞。而特朗普親信朱利亞尼則到拜登老家特拉華州,就拜登醜聞向當地警方舉報。

共和黨多名眾議員要求巴爾(William Barr),就拜登兒子亨特的電郵相關醜聞任命特別檢察官展開調查,總統特朗普也附和,在周二霍士新聞訪問中,敦促巴爾(William Barr)需要行動並指派人員調查涉事手提電腦。

特朗普表示:

「即使他不是得到所有金錢,你(拜登)也不能到中國,讓兒子拿著15億美元離開……你不能去烏克蘭,每月獲取8.3萬美元……你不能從莫斯科市長妻子手上收取350萬美元。你(亨特)不能跟隨你父親到每一站,收取10億美元。」

(Even if he didn't get all of this money, you can't go to China and have the son walk out with $1.5 billion. ... You can't go to Ukraine with $83,000 a month. ... You can't get $3.5 million from the mayor of Moscow's wife. You can't go and go with your father and every stop you make, you pick up $1 billion.)