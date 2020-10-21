【新股IPO】萬國數據9698今日起招股抽唔抽？ 首日孖展未足額

內地數據中心營運商萬國數據（新上市編號：09698）來港第二上市，今日（21）起至下周二（27日）招股。該股計劃發行1.6億股，其中5%在公開發售，招股價不會超過86元，一手100股，入場費約8,687元，11月2日掛牌；摩根大通、美銀證券、中金及海通為聯席保薦人。

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萬國數據是次集資所得，將用於跨市場的戰略採購擴展公司的高性能數據中心平台；創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般用途。

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公司於2017年獲阿里巴巴（09988）和騰訊（00700）公認為數據中心服務的首選供應商及戰略合作夥伴，並於2019年8月和新加坡主權財富基金GIC簽訂戰略合作框架協議，在客戶選定的中國一線城市外開發和營運超大規模的定製化合資數據中心。

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今年上半年，該公司的數據中心組合的營運面積達26.62萬平方米，按年增加47.56%；計費面積達19.31萬平方米，按年升51.96%；計費率按年增加2.1個百分點至72.5%。

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記者：張以正