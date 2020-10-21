【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）

▲ LG宣布，推出PuriCare穿戴式空氣清新機，為用戶帶來空氣淨化體驗。

新冠肺炎疫情反覆，戴口罩已經成為日常生活一部分。有見及此，LG電子香港（LG）亦宣布推出PuriCare穿戴式空氣清新機，為用戶帶來空氣淨化體驗，其實說穿了就是內置風扇的口罩。

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LG是次推出的PuriCare穿戴式空氣清新機早在7月時已經公佈，其口罩型空氣清淨機解決口罩品質不一，以及即棄式口罩供不應求的的兩難問題。LG表示，PuriCare穿戴式空氣清新機對應廣泛的臉形，並根據人體工學設計，可緊密貼合用戶的臉部，大幅減少從鼻子、下巴周圍與裝置之間的空隙引致的空氣洩漏。

此外，裝置採用防敏矽膠物料，有效減少因戴口罩帶來的皮膚敏感問題。而其內置的兩個H13 HEPA濾網，不但高效能，更可隨時更換濾芯。兩側的電風扇，可提升口罩穿戴時的舒適感，用戶不但能在室內及室外都呼吸到清新潔淨的過濾空氣，而裝置內亦有設置感應器，監測用戶的呼吸循環，並相應地調節雙淨化風扇的高、中、低三段風速。

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PuriCare口罩型空氣清淨機的採用高效輕量的820mAh 電池，在低速模式下可提供長達八小時的運行時間。隨產品更附送專用UV收納保護盒，除了可以作為充電器使用，更配備可殺菌的紫外光（UV-LED）燈，有助去除有害細菌，保障用戶的衛生狀況。用戶同時能夠透過應用程式查看濾網的壽命，如濾網效能降低需要更換時，就會收到LG ThinQ App的通知提醒。

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LG PuriCare穿戴式空氣清新機即日起於特約經銷商公開發售，建議零售價為1,180元。為方便用戶長期使用，其過濾器、耳帶、以至其他組件均可更換和回收，落實環保概念。

責任編輯：施雯雯