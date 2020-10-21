  • 26°C
香港時間 : 20201021日 (三) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Snapchat第三季度收入增　每日活躍用戶達2.49億

科技 16:40 2020/10/21

分享：

Snapchat母公司Snap公布最新業績表現，數據反映，在本年第三季度，該公司營利收入錄得增長，每日活躍用戶量達到2.49億，較預期更高。

熱門通訊軟件程式Snapchat，一向廣受年輕用戶歡迎，在面對Instagram及TikTok等競爭對手下，其活躍用戶人數仍不斷上漲。近日，Snapchat母公司Snap公布最新業績表現，數據反映，在本年第三季度，該公司營利收入錄得增長，每日活躍用戶量達到2.49億，較預期更高。

據Snap公布的數據顯示，本年第三季度，每日登錄Snapchat的用戶人數達到2.49億，較去年同期增長18%，營利收入則按年增長52.2%。Snap行政總裁Evan表示，即使在新冠肺炎肺疫情期間，公司仍致力為用戶和合作夥伴創造價值，並取得積極成果。他表示對業務增長感到興奮，未來會繼續進行長期投資。

＜＜TikTok上半年刪逾1.04億部短片　籲科企聯手打擊不法內容散播

＜＜【取代TikTok】Snapchat新音樂短片功能　秋季正式推出

為持續吸引用戶，Snapchat最近推出多款相機濾鏡效果，用戶可以選擇不同濾鏡效果，改變頭髮顏色或增添特效，將自拍中的人轉變為動漫人物。另外，Snapchat亦積極應用擴張實境（AR）技術，推出多項新功能，為用戶增添更多樂趣。

責任編輯：李寶如

相關文章

Snapchat推新功能Cameo　自拍搖身變GIF動圖
2019/12/09
Snapchat推新功能Cameo　自拍搖身變GIF動圖
【挑戰TikTok】Instagram推出短影片功能Reels　瓜分TikTok市場
2020/08/06
【挑戰TikTok】Instagram推出短影片功能Reels　瓜分TikTok市場
【取代TikTok】Snapchat新音樂短片功能　秋季正式推出
2020/08/04
【取代TikTok】Snapchat新音樂短片功能　秋季正式推出
【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論
2020/06/04
【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論
軟件 Snapchat 抖音 Instagram AR 相機 新冠肺炎疫情

下一篇文章

iPhone 12 mini被抄　紅米擬推細芒旗艦手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

手機平板都有份　Adobe發布 iPad 版Illustrator＋iPhone 版 Fresco
手機平板都有份　Adobe發布 iPad 版Illustrator＋iPhone 版 Fresco
【量子電腦懶人包】量子電腦威力強大　數秒可攻陷銀行安全系統
【量子電腦懶人包】量子電腦威力強大　數秒可攻陷銀行安全系統
【LG黑科技】LG 65吋捲式電視即將上市　索價68萬
【LG黑科技】LG 65吋捲式電視即將上市　索價68萬
Adobe Photoshop智能人像Filter助變臉！桌面、iPad 版多項更新登場　
Adobe Photoshop智能人像Filter助變臉！桌面、iPad 版多項更新登場　
【iPhone 12】傳iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務
【iPhone 12】傳iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷