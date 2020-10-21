Snapchat第三季度收入增　每日活躍用戶達2.49億

▲ Snapchat母公司Snap公布最新業績表現，數據反映，在本年第三季度，該公司營利收入錄得增長，每日活躍用戶量達到2.49億，較預期更高。

熱門通訊軟件程式Snapchat，一向廣受年輕用戶歡迎，在面對Instagram及TikTok等競爭對手下，其活躍用戶人數仍不斷上漲。近日，Snapchat母公司Snap公布最新業績表現，數據反映，在本年第三季度，該公司營利收入錄得增長，每日活躍用戶量達到2.49億，較預期更高。

據Snap公布的數據顯示，本年第三季度，每日登錄Snapchat的用戶人數達到2.49億，較去年同期增長18%，營利收入則按年增長52.2%。Snap行政總裁Evan表示，即使在新冠肺炎肺疫情期間，公司仍致力為用戶和合作夥伴創造價值，並取得積極成果。他表示對業務增長感到興奮，未來會繼續進行長期投資。

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為持續吸引用戶，Snapchat最近推出多款相機濾鏡效果，用戶可以選擇不同濾鏡效果，改變頭髮顏色或增添特效，將自拍中的人轉變為動漫人物。另外，Snapchat亦積極應用擴張實境（AR）技術，推出多項新功能，為用戶增添更多樂趣。

責任編輯：李寶如