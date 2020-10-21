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【國泰裁員】大摩指國泰重組計劃正面 但空運何時復甦才是關鍵

股樓投資 15:11 2020/10/21

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如市場預期，國泰航空（00293）今公布重組計劃，宣布將裁減8,500個職位，佔集團總員工24%，香港區佔5300名員工，而旗下港龍航空由即日起停止運作。

摩根士丹利認為，重組影響正面，集團預期重組後，2021年每月可減少約5億元現金支出。未計入今次重組因素前，該行原本估計國泰明年的淨虧損會高達96億元。但該行指，對國泰有意義的轉機，仍然取決於香港的空運的復甦進展。所以該行予國泰「減持」評級，目標價5港元。

【國泰裁員】國泰港龍35年歷史終結　90年代國泰入股 雄霸中港航綫 詳情請看[下一頁]

另一投行富瑞表示，市場早已預計國泰將裁員，所以對集團的重組計劃並不感到意外。但該行關注，部分港龍航線或有機會轉移到廉航香港快運，而相關航線會否設有商務客艙，及市場定位等仍屬未知數。該行又指國泰的盈利復甦要視乎香港與其他地區的「旅遊氣泡」計劃，而有關計劃的時間表仍存在不確定性。富瑞維持對國泰航空「持有」評級及目標價6.3元。

【異動股】獲高盛首次建議買入 藥明生物大升11%創新高  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

國泰航空（00293） 經濟

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