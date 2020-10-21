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【港股追蹤】今年強勢藍籌股　股價今日再破頂

股樓投資 14:45 2020/10/21

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恒指今年至今仍跌超過13%，但藍籌股申洲國際（02313）年內表現突出，股價一直逆市上升，8月底突破120元後，橫行約一個月左右，近日再次開車，今日（21日）更乘著大行唱好的利好消息，股價裂口高開後隨即突破140元水平，午後表現持續強勁，升幅超過4%。

股份之所以愈升愈有，或與大行繼續睇好有關。摩根士丹利（大摩）最新發表報告指，由於集團的能見度低，特別是運動品牌復甦前景未明，因此早前預期集團今年下半年收入按年增長1%。不過，因上游台灣運動服代工生產商的銷售持續改善，顯示運動服飾的訂單正逐步提升，相信集團整體產能及出貨提升情況，將較該行早前預期為佳。

大摩預期，集團今年第三季收入，將錄得按年4%至5%升幅，第四季增速有望加快，至9%至10%，下半年估計收入按年增速達8%。其中來自「Uniqlo」的收入，預料會按年增長30%；本地運動品牌收入則預期有15%按年升幅，「Puma」預期會同比上升7%至8%，但來自「Nike」及「Adidas」收入，或按年出現單位數下跌。

該行認為，集團有強勁的供應鏈定位，可受惠於疫情令供應整合加速，推動進一步估值重評，故上調對股份目標價，由140元，提升約14%，至160元，維持「增持」評級，以現價計，仍有約10%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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