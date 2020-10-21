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【新股IPO】萬國數據9698首日招股　孖展尚未足額認購、國際配售今早已足額認購

即市財經 18:06 2020/10/21

分享：

萬國數據預計11月2日掛牌。

萬國數據  （新上市編號：09698）  （美：GDS）於今日（21日）起招股，截至下午16時05分，綜合多間券商數據顯示，孖展暫錄2.11億元，尚未足額認購，當中華盛借出2000萬元、uSMART借出1862萬元。萬國數據預計11月2日掛牌。

市場消息透露，萬國數據國際配售於今早已錄超額認購，有投資者亦加注認購（sizing up oders）。

萬國數據計劃全球發售1.6億股，招股價為86元，集資最多137.6億元，萬國數據一手（100股）入場費8687元。萬國數據將於10月27日定價，聯席保薦人為摩根大通、美林、中金及海通。

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