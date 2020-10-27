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【新股IPO】萬國數據9698今截招股　傳定價80.88元

即市財經 15:34 2020/10/27

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萬國數據預計11月2日掛牌。

萬國數據  （新上市編號：09698）  （美：GDS）於周三（21日）起招股，截至周二上午10時，綜合多間券商數據顯示，萬國數據孖展暫錄4.57億元，尚未足額認購，當中玖富借出1.36億元、輝立借出1億元、大華繼顯借出8000萬元。萬國數據預計11月2日掛牌。據外電報道指，萬國數據擬定價於80.88元。

市場消息透露，萬國數據於首日國際配售於已錄超額認購，有投資者亦加注認購（sizing up oders）。

萬國數據計劃全球發售1.6億股，招股價為86元，集資最多137.6億元，萬國數據一手（100股）入場費8687元。萬國數據將於10月27日定價，聯席保薦人為摩根大通、美林、中金及海通。

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