  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】萬國數據9698今截孖展　孖展尚未足額認購、國際配售已足額認購

即市財經 12:10 2020/10/23

分享：

萬國數據預計11月2日掛牌。

萬國數據  （新上市編號：09698）  （美：GDS）於周三（21日）起招股，截至周五中午，綜合多間券商數據顯示，萬國數據孖展暫錄3.73億元，尚未足額認購，當中輝立借出1億元、玖富借出8170萬元、大華繼顯借出8000萬元。萬國數據預計11月2日掛牌。

市場消息透露，萬國數據國際配售於今早已錄超額認購，有投資者亦加注認購（sizing up oders）。

萬國數據計劃全球發售1.6億股，招股價為86元，集資最多137.6億元，萬國數據一手（100股）入場費8687元。萬國數據將於10月27日定價，聯席保薦人為摩根大通、美林、中金及海通。

相關文章：【新股IPO】世茂服務873次日招股孖展　暫錄約44億元、超購4倍（不斷更新）

【新股IPO】萬國數據9698今日起招股入場費8687元　高美股1成

【新股IPO】第一服務2107追揸沽攻略　券商料升單位數、短綫先獲利

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

香港股票 萬國數據－SW（09698） 集資 孖展 IPO

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐重上32元曾升近半成　滙豐多個技術走勢轉好

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升152點　滙豐升逾3%重上32元三桶油造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展244億元超購105倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展244億元超購105倍
【恒指夜期】騰訊阿里巴巴ADR偏軟　夜期收市跌28點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊阿里巴巴ADR偏軟　夜期收市跌28點（不斷更新）
【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式
【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式
【天氣消息】颱風沙德爾逼近　天文台改發三號風球　8號波機會低料港股交易如常
【天氣消息】颱風沙德爾逼近　天文台改發三號風球　8號波機會低料港股交易如常
【滙豐股價】滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會(第二版)
【滙豐股價】滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會(第二版)
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？