  • 25°C
香港時間 : 20201027日 (二) 23:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】萬國數據定價80.88元　暫有2.4%水位

即市財經 22:32 2020/10/27

分享：

萬國數據預計11月2日掛牌。

萬國數據  （新上市編號：09698）  公布以80.88定價，較最高發售價86元低6%，萬國數據指，是參照美國存託股於10月26日收市價釐定。萬國數據在美股（美：GDS）開市前報88美元，升2.3%，相當於85.25港元，較最新定價暫時有5.4%水位。

不過，萬國數據開市後回吐，跌0.6%，報85.53美元，相當於港股82.86元，仍有2.4%水位。

萬國數據孖展認購錄得4.57億元，未足額認購，股份將於10月30日（周五）公布中籤及暗盤，11月2日掛牌

市場消息透露，萬國數據於首日國際配售於已錄超額認購，有投資者亦加注認購。

萬國數據計劃全球發售1.6億股，招股價為86元，集資最多137.6億元，萬國數據一手（100股）入場費8687元。萬國數據將於10月27日定價，聯席保薦人為摩根大通、美林、中金及海通。

相關文章：【新股IPO】世茂服務873次日招股孖展　暫錄約44億元、超購4倍（不斷更新）

【新股IPO】萬國數據9698今日起招股入場費8687元　高美股1成

【新股IPO】第一服務2107追揸沽攻略　券商料升單位數、短綫先獲利

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

香港股票 萬國數據－SW（09698） 集資 孖展 IPO

上一篇文章

港華燃氣斥逾53億入股國有燃氣企業上海燃氣

下一篇文章

【國泰裁員】香港航空機組人員協會要求勞工處介入　確保國泰遵守僱傭條例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告