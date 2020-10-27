【新股IPO】萬國數據定價80.88元　暫有2.4%水位

▲ 萬國數據預計11月2日掛牌。

萬國數據 （新上市編號：09698） 公布以80.88定價，較最高發售價86元低6%，萬國數據指，是參照美國存託股於10月26日收市價釐定。萬國數據在美股（美：GDS）開市前報88美元，升2.3%，相當於85.25港元，較最新定價暫時有5.4%水位。

不過，萬國數據開市後回吐，跌0.6%，報85.53美元，相當於港股82.86元，仍有2.4%水位。

萬國數據孖展認購錄得4.57億元，未足額認購，股份將於10月30日（周五）公布中籤及暗盤，11月2日掛牌

市場消息透露，萬國數據於首日國際配售於已錄超額認購，有投資者亦加注認購。

萬國數據計劃全球發售1.6億股，招股價為86元，集資最多137.6億元，萬國數據一手（100股）入場費8687元。萬國數據將於10月27日定價，聯席保薦人為摩根大通、美林、中金及海通。

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