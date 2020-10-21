【美國大選】賓夕法尼亞州拉票 特朗普警告「拜登經濟衰退」

美國大選投票日11月3日舉行，手握20張選舉人票的賓夕法尼亞州是其中一個關鍵搖擺州，共和黨總統特朗普周二在賓夕法尼亞州拉票時大打經濟牌，強調他需要第二個任期以實現經濟復甦，又警告一旦民主黨對手拜登當選，將帶來「拜登經濟衰退」（Biden depression）。

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特朗普周二晚在賓夕法尼亞州城市伊利（Erie）的機場舉行造勢大會，並大打經濟牌。他稱，今次是一場在特朗普超級復甦（Trump super recovery）和拜登經濟衰退之間選舉的總統大選，而特朗普超級復甦正在發生。

特朗普強調，如果選民希望復課、重啟經濟，以及擁有一個安全健康和繁榮的國家，便應該投票給他。但特朗普一直被詬病處理新冠肺炎疫情不力，才導致美國逾22萬人死於新冠肺炎。

特朗普向在場支持者表示，只要贏得賓夕法尼亞州，便可以贏出大選。而根據路透社和Ipsos周一公布的民調顯示，特朗普在賓夕法尼亞州的支持度為49%，領先對手拜登的45%，但優勢較前一周稍微收窄。

手握20張選舉人票的賓夕法尼亞州，成為特朗普和拜登的必爭之地。拜登陣營周三（21日）將派出最重磅的人馬拉票，就是前總統奧巴馬，也是他今屆大選首次親自現身為拜登助選。

奧巴馬將會到州內最大城市費城（Philadelphia），呼籲支持者提前投票。

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責任編輯：陳啟賢

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