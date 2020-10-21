【國泰裁員】裁員以外有其他出路嗎？　一文看清其他航企如何自救

國泰航空 （00293） 今日宣布重組計劃，削減8500個職位 ；而港龍品牌更由即日起停止營運。事實上，自新冠肺炎疫情以來，全球航空業深受打擊，各航企亦有不同自救策略，當中又是否值得國泰參考呢？

飛行常客計畫的估值不菲， 美國航空 、達美航空 ，已把常客計畫發債；或以飛行里數售予銀行 。

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卡塔爾航空 的現金流曾受壓，除了裁員，亦有其他招數紓困。

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台灣航空公司 長榮航空 ，雖然疫下錄虧損，但發展不停步。現時主力發展貨運，把客機改裝運貨，又改訂貨機。

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除著疫情稍微回穩，有不少航空公司亦改推不同的客機體驗，例如 新加坡航空 的A380餐飲體驗、中秋節的「賞月專機」等。

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責任編輯：葉泳珊