【國泰裁員】裁員以外有其他出路嗎？　一文看清其他航企如何自救

下一篇文章
【報復式消費】K11 MUSEA 四連假銷售額急升逾3倍 疫市成功全靠兩招？
國泰航空 （00293） 今日宣布重組計劃，削減8500個職位 ；而港龍品牌更由即日起停止營運。事實上，自新冠肺炎疫情以來，全球航空業深受打擊，各航企亦有不同自救策略，當中又是否值得國泰參考呢？
飛行常客計畫的估值不菲，美國航空 、達美航空，已把常客計畫發債；或以飛行里數售予銀行 。
>>>【航空業自救】裁員以外還可以做什麼？ 美航空調整航線及靠飛行常客計畫求存
卡塔爾航空的現金流曾受壓，除了裁員，亦有其他招數紓困。
台灣航空公司長榮航空，雖然疫下錄虧損，但發展不停步。現時主力發展貨運，把客機改裝運貨，又改訂貨機。
>>>【航空告急】長榮航空增貨運比重 3架未交付客機改訂貨機
>>>【航空告急】長榮航空改裝客艙運貨 靠貨運救亡
除著疫情稍微回穩，有不少航空公司亦改推不同的客機體驗，例如新加坡航空的A380餐飲體驗、中秋節的「賞月專機」等。
>>>【A380餐廳】新加坡航空「客機餐廳」 開賣30分鐘火速售罄
>>>【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程 改善經營困境
>>>【航空業自救】星宇及長榮航空辦賞月專機 中秋最接近月球吸客
>>>【航空業前景】觀光航班熱賣 澳航擬推更多同類型航班
責任編輯：葉泳珊